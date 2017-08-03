В США призывают прекратить препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе

Посольство США в Украине призывает прекратить препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в микроблоге в Twitter.

«Следует прекратить препятствовать работе Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ. Согласно своему мандату СММ ОБСЕ должна свободно передвигаться по Украине», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе должно проходить при круглосуточном мониторинге ОБСЕ – Олифер

Как сообщал УНИАН, 2 августа пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на оккупированных территориях Донбасса продолжаются угрозы и насилие в отношении наблюдателей миссии ОБСЕ.

Напомним, 1 августа боевики нарушили Минские договоренности, удерживая более 7 часов грузовик с видеооборудованием миссии ОБСЕ.