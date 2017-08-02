Плененного на Донбассе российского военного Агеева можно обменять только после приговора суда - Лутковская

Плененного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева можно обменять на граждан Украины, которые незаконно удерживает Россия, но только после приговора суда в отношении него.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила в эфире одного из телеканалов.

"В отношении Агеева должны пройти судебные заседания, должна быть установлена его вина или невиновность. А после того должен пройти другой процесс, который связан не с Минском, а с Российской Федерацией. Я бы выступала за то, чтобы повторилась процедура (обмена российских диверсантов Александра Александрова и Евгения Ерофеева - УНИАН), ведь мы уже создали прецедент ", - сказала она.

Читайте также"Я хочу, чтобы меня вытащили отсюда": плененный на Донбассе Агеев боится повторить судьбу Ерофеева в случае возвращения в РФ

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле Желобка в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО включили в свои требования освобождение Агеева.