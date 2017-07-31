Боевики включили в свои требования освобождения плененного на Донбассе российского военного Агеева - Геращенко

ОРДЛО включили в свои требования освобождения плененного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко после скайп-конференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

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"Еще один пикантный момент - ОРДЛО включили в свои требования на освобождение российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна: это - военный преступник. Мы ждем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, ибо это факты российского военного присутствия на Донбассе", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, знешкодженої 24 июня возле Желобка в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.