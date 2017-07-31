Хватают просто за украинскую позицию: Геращенко рассказала об увеличении заложников в ОРДЛО до 137 человек

За две недели список украинских заложников ОРДЛО увеличился до 137 человек, а боевики подтверждают удерживание только 71. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook по завершении скайп-конференции минской гуманитарной подгруппы, в которой также приняли участие украинский омбудсмен Валерия Лутковская и эксперты СБУ.

По ее словам, список заложников увеличился, в первую очередь, за счет гражданских, которых хватают просто за украинскую позицию и обвиняют в «диверсиях» и «шпионаже».

Читайте такжеВ августе координатор ОБСЕ посетит украинских заложников на Донбассе - Геращенко

«На сегодняшний день, как уже информировала СБУ, мы требуем освободить из ОРДЛО 137 украинцев. Они подтверждают удерживание только 71 (сегодня официально подтвердили удерживание в тюрьме Донецка журналиста Станислава Асеева)», - написала Геращенко.

«Мы еще раз заявили четкую украинскую позицию, что требуем не только освобождения всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, но и освобождения всех политзаключенных Кремля, в том и числе крымских татар», - подчеркнула уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН ранее, ОРДЛО включили в свои требования освобождения плененного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко после скайп-конференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

"Еще один пикантный момент - ОРДЛО включили в свои требования на освобождение российского "потіряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополчєнєц". Здесь позиция Украины однозначна: это - военный преступник. Мы ждем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, ибо это факты российского военного присутствия на Донбассе", - подчеркнула Геращенко.