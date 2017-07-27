Ситуация в зоне АТО: боевики активизировали разведывательную деятельность
В целом за прошедшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия, один украинский военный получил ранения.
Минувшие сутки, в зоне АТО, завершилась относительно спокойно. С 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была не значительной.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в конце суток, боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.
Однако полной тишины вечером на Донбассе не было. Так на Донецком направлении бандиты дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.
На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.
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Из стрелкового оружия преступники обстреливали наши укрепления в Золотом и Станице Луганской, что на Луганском направлении. А из вооружения БПМ били по Новозвановке.
В целом за прошедшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.