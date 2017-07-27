Ситуация в зоне АТО: боевики активизировали разведывательную деятельность

Минувшие сутки, в зоне АТО, завершилась относительно спокойно. С 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была не значительной.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в конце суток, боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.

Однако полной тишины вечером на Донбассе не было. Так на Донецком направлении бандиты дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

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Из стрелкового оружия преступники обстреливали наши укрепления в Золотом и Станице Луганской, что на Луганском направлении. А из вооружения БПМ били по Новозвановке.

В целом за прошедшие сутки бандформирования 17 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

«Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки, наши военные зафиксировали полет 4 беспилотников противника. Кроме того, в минувшие сутки около 3 ночи, украинские защитники, при помощи тепловизора обнаружили разведгруппу противника которая изучала позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой, отошли», – отметили в штабе АТО.