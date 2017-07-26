Близ Катериновки произошел бой между ВСУ и террористами

Ночью между бойцами АТО и террористами час длился бой возле Катериновки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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"Сразу после полуночи возле Катериновки произошло серьезное боестолкновение между украинскими войсками и оккупантами. Бой длился один час. Кроме легкого вооружения, наши военные ввели в действие и бронетехнику. Все закончилось удачно, без потерь", - сказал Лысенко.

Как сообщал Лысенко ранее, за минувшие сутки в районе проведения боевых действий на Донбассе один военный Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве и получил ранение.