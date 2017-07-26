Между "ДНР" и "ЛНР" назревает новый конфликт, разведка узнала причину

В условиях уменьшения объемов финансирования РФ так называемых "народных республик" наблюдается рост противоречий между главарями "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

В ответ на единоличное провозглашения Захарченко "Малороссии" Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений "руководством" "ДНР".

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"В частности, по указанию Плотницкого "министерством государственной безопасности "ЛНР" формируется доказательная база коррупционных деяний в "государственных учреждениях "ДНР" для дальнейшей передачи российским кураторам", - рассказали в разведке.

При этом основа доказательной базы - факты хищения ресурсов "программы гумпомощи населению", которая финансируется РФ.

"По собранной т.зв. "ЛНР" информации, большая часть средств была похищена представителями "ДНР" под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в том числе ветеранам Второй мировой войны с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году", - добавили в ГУР.

Ранее волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук сообщал, что террористические формирования "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" давно ведут между собой войну, поэтому о "Малороссии" и речи быть не может.