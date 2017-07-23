Волонтер заявил о войне между "ДНР" и "ЛНР"

Террористические формирования "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" давно ведут между собой войну. Так что о "Малороссии" и речи быть не может. Об этом заявил ветеран АТО, волонтер фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук, передает "Обозреватель".

"То, что там (с объявлением "Малороссии", — УНИАН.) рука Кремля — это понятно", - отметил он.

Рымарук также обратил внимание, что на самом деле "ЛНР" и "ДНР" и так между собой воюют, впрочем, пока это происходит в рамках бизнеса. У каждой их сторон свой зеленый свет на разграбление всех этих территорий.

"Там на одном угле зарабатывают большие деньги. Выводят их в Россию, мечтают, что когда-нибудь туда сбегут и будут классно жить", — рассказал волонтер.

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Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.