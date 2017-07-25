ОБСЕ зафиксировала, как боевики переместили военную технику в Новоазовск

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала, как в течение трех часов военная техника двигалась в сторону оккупированного Новоазовска и в сторону российской границы. Об этом говорится в отчете миссии.

Читайте такжеБоевики не пускают ОБСЕ в Новоазовск: наблюдатели говорят, что видели военный транспорт на блокпосту«22 июля, находясь на подконтрольном «ДНР» блокпосту, расположенном на автодороге Е58 к северу от города Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя), в течение примерно трех часов в связи с отказом в доступе наблюдатели видели, как через этот блокпост проезжали многочисленные транспортные средства военного типа», - заявляет миссия.

«Команда СММ зафиксировала в такой последовательности 1 БТР-80, который двигался в направлении Новоазовска; автоколонну в составе четырех автомобилей полицейского типа, два черных внедорожника с проблесковыми маячками, девять грузовиков и пять грузовиков военного типа (на многих из которых была надпись «ТБГ» и было похоже на то, что на них перевозили мужчин в военной форме), двигалась в направлении границы с Российской Федерацией», - утверждают наблюдатели.

Также, по их словам, они видели один пустой грузовик военного типа, который двигался в направлении Новоазовска; два черных внедорожника с проблесковыми маячками, которые направлялись в направлении границы с Российской Федерацией; пять ранее зафиксированных пустых грузовиков военного типа, которые двигались в направлении Новоазовска; два пустых грузовика военного типа, ехали в направлении границы с Российской Федерацией, а также два пустых грузовика военного типа, следовавших в направлении Новоазовска».

Кроме того, СММ уточнила, что «наблюдателей не пропустили два вооруженных члена «ДНР», которые ссылались на распоряжение от своих командиров, а также еще один вооруженный член «ДНР» в военной форме с эмблемами, на которых на русском языке значилось «Полк специального назначения» и «Новороссия».

Как отметили в миссии, на блокпост прибыл начальник штаба представительства Вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации, и наблюдатели ожидали в общей сложности три часа, в течение которых другие гражданские автомобили и транспортные средства военного типа проезжали через блокпост, причем членам патруля миссии и в дальнейшем отказывали в доступе.