В Сирии воюют более 500 россиян, участвовавших в войне на Донбассе - председатель СБУ

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет, что в Сирии воюют более 500 россиян, участвовавших в войне на Донбассе.Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал сегодня на брифинге.

Читайте такжеВ Донецк прибыли российские снайперы - Тымчук "Сегодня Донбасс стал полигоном для испытания современной военной техники, подготовки профессиональных убийц для других горячих точек для политических интересов России. По оперативным данным Службы безопасности, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан Российской Федерации, принимавших участие в действиях на Донбассе", - отметил Грицак.

Он добавил, что большинство из них - профессиональные военные из подразделений спецназа воздушно-десантных войск и морской пехоты, а также сил специальных операций.

"Обращаю внимание, что речь идет не об официальном российском военном контингенте в Сирии. Это наемники Министерства обороны Российской Федерации под ширмой частной военной компании "Вагнера" или контрактники, такие как (Виктор) Агеев. Из которых погибли уже не менее 124 человек. Нами установлены 124 человека из числа граждан России, погибших в Сирии", - заявил Грицак.