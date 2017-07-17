Боевики с БТРов били по опорным пунктам сил АТО в районе Гнутово. Один военный ранен
Ночью жарче всего было на Мариупольском направлении. Там боевики обстреляли ряд позиций сил АТО.
После дневного затишья, когда незаконные вооруженные формирования не обстреливали украинские позиции, после 18 часов враг продолжил провокации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.
Читайте такжеБоевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружияВ пресс-центре сообщили, что на Мариупольском направлении с гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в Водяном и Широкино. С 20.40 и в течение почти двух часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово. "Примерно в это же время преступники били по украинским защитникам в Талаковке. Здесь, в результате этого обстрела один наш военный получил осколочное ранение. Кроме того, в конце суток боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке", - говорится в сообщении.
"На Луганском направлении вечером, бандформирования из гранатометов и стрелкового оружияобстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец", - отметили в пресс-центре.
"В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь", - подытожили в пресс-центре.