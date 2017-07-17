Боевики с БТРов били по опорным пунктам сил АТО в районе Гнутово. Один военный ранен

После дневного затишья, когда незаконные вооруженные формирования не обстреливали украинские позиции, после 18 часов враг продолжил провокации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружияВ пресс-центре сообщили, что на Мариупольском направлении с гранатометов боевики били по опорным пунктам сил АТО в Водяном и Широкино. С 20.40 и в течение почти двух часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово. "Примерно в это же время преступники били по украинским защитникам в Талаковке. Здесь, в результате этого обстрела один наш военный получил осколочное ранение. Кроме того, в конце суток боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении вечером, бандформирования из гранатометов и стрелкового оружияобстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец", - отметили в пресс-центре.

"В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь", - подытожили в пресс-центре.