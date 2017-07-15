На Луганщине произошло боевое столкновение между украинскими бойцами и террористами

В Луганской области произошло боевое столкновение между украинскими бойцами и террористами. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

Согласно сообщению, около полуночи со стороны поселка Сентяновка под огневым прикрытием группа боевиков, пытаясь приблизиться к позициям сил АТО, начала бой с украинскими военными в районе Крымского. В результате умелых действий украинских бойцов враг отступил.

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Также в пресс-центре отметили, что с начала суток незаконные вооруженные формирования продолжили огневые провокации, большинство из которых - восемь - зафиксировано на Луганском направлении.

«Ночью боевики из 82-миллиметровых минометов вели огонь по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по населённым пунктам Крымское и Малиновое», - отмечается в сводке.

Кроме того, вооруженные провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы в Новоалександровке и Донце.

На Мариупольском направлении утром враг выпустил 9 мин калибра 120 миллиметров и бил из танка по опорным пунктам украинских бойцов в Красногоровке. Кроме того, вражеские пулеметы работали по Новомихайловке.

Всего с начала суток бандформирования 11 раз нарушили режим тишины.