На оккупированном Донбассе пропали без вести более 400 украинцев - Геращенко

На оккупированных территориях востока Украины находится 132 украинских заложников, еще 408 лица пропали без вести.

Такие данные СБУ обнародовала Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, на "круглом столе" в парламенте 10 июля, сообщает сайт Верховной Рады.

"Мы стараемся постоянно задавать вопросы о поиске пропавших без вести и на сегодня 408 украинцев являются такими, что пропали без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока идут боевые действия точные цифры установить трудно", – сказала она.

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"Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, речь идет и о военных, и гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", – уточнила Геращенко.

"Государство очень болезненно относится к тому, что в Российской Федерации есть сегодня политзаключенные, десять политзаключенных, и также десятки крымских татар, которых уже более трех десятков, которые задержаны и осуждены за свою проукраинскую позицию", – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что нужно установить информацию о судьбе каждого человека.

"Украина требует освобождения всех политзаключенных. Нет такой международной встречи, где бы вопрос освобождения заложников не поднимался украинским президентом, МИД и другими, как приоритетный", – подчеркнула она.

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"Президент передал письма о списках заложников во время своего пребывания в США вице-президенту Пенсу, и во время последней встречи с президентом Франции Макроном. Чем выше украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда думают, что для Украины ее граждане - высшая ценность. И значит на этом нужно шантажировать", – добавила Геращенко.