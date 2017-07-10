На оккупированном Донбассе пропали без вести более 400 украинцев - Геращенко
Ирина Геращенко отметила, что эта цифра может быть не точной, потому что пока идут боевые действия точные цифры установить трудно.
На оккупированных территориях востока Украины находится 132 украинских заложников, еще 408 лица пропали без вести.
Такие данные СБУ обнародовала Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, на "круглом столе" в парламенте 10 июля, сообщает сайт Верховной Рады.
"Мы стараемся постоянно задавать вопросы о поиске пропавших без вести и на сегодня 408 украинцев являются такими, что пропали без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока идут боевые действия точные цифры установить трудно", – сказала она.
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"Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, речь идет и о военных, и гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", – уточнила Геращенко.
"Государство очень болезненно относится к тому, что в Российской Федерации есть сегодня политзаключенные, десять политзаключенных, и также десятки крымских татар, которых уже более трех десятков, которые задержаны и осуждены за свою проукраинскую позицию", – отметила она.
Геращенко подчеркнула, что нужно установить информацию о судьбе каждого человека.
"Украина требует освобождения всех политзаключенных. Нет такой международной встречи, где бы вопрос освобождения заложников не поднимался украинским президентом, МИД и другими, как приоритетный", – подчеркнула она.
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"Президент передал письма о списках заложников во время своего пребывания в США вице-президенту Пенсу, и во время последней встречи с президентом Франции Макроном. Чем выше украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда думают, что для Украины ее граждане - высшая ценность. И значит на этом нужно шантажировать", – добавила Геращенко.