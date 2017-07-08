Боевики активно обстреливали позиции сил АТО в районе Широкино

Сегодня на Донбассе оккупанты 11 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов, дважды - с применением минометов. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Читайте такжеУровень насилия на Донбассе за прошедшую неделю вырос на 25% - ОБСЕНа Приморском направлении сегодня зафиксировано 5 вражеских вооруженных провокаций. Четыре из этих обстрелов противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, совершил по позициям сил АТО в районе Широкино. Кроме того, еще ночью захватчики из минометов калибра 120 мм обстреляли оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины на окраинах Марьинки.

На Донецком направлении пророссийские вооруженные банды открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Зайцево, Песков и дважды - в пригороде Авдеевки, где они применяли почти весь имеющийся спектр пехотного вооружения, а также крупнокалиберные пулеметы и БМП.

На Луганском направлении кремлевские наемники проявляли активность только в районе Бахмутской трассы. В частности, около полудня они били по защитникам поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

«Сегодня потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов не было», - подытожили в штабе.