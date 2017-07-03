Молдавия передала Украине подозреваемую в пособничестве боевикам "ЛНР". Об этом говорится в сообщении Службы информации и безопасности Республики Молдовы.

Сообщается, что за причастность к боевым действиям задержали гражданина Молдавии и гражданку Украины. По данным молдавской стороны, подозреваемые участвовали в боях на стороне самопровозглашенной "Луганской народной республики".

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В сообщении отмечено, что 28-летняя задержанная с марта 2017 года находится в розыске на территории Украины, где ее подозревают в содействии незаконным вооруженным формированиям. Ее объявили нежелательным лицом в Молдавии и передали украинским правоохранителям.

Также отмечено, что в отношении задержанного гражданина Молдавии открыли уголовное дело. Его подозревают в материально-технической поддержке боевиков на Донбассе.