На Донбассе пьяные боевики устроили стрельбу, ранив двух человек - разведка
Кроме того, в оккупированном Алчевске группа боевиков в состоянии опьянения устроила так называемое "армейское ралли" на военных автомобилях.
На Донбассе пьяные боевики устроили между собой стрельбу, тяжело ранив двух человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
Читайте такжеЗа изготовление и пропаганду георгиевской ленты будут штрафовать с 15 июня"21 июня с.г. военнослужащие разведывательного подразделения в состоянии алкогольного опьянения самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделение с целью выяснения причин непроведения их ротации. В результате стычки между прибывшими и суточным нарядом двое военнослужащих с тяжелыми травмами отправлены в реанимационное отделение местной больницы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в оккупированном Алчевске группа боевиков в состоянии опьянения устроила так называемое "армейское ралли" на военных автомобилях.
"Комендатурой задержаны военнослужащие, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили "армейское ралли" на военных автомобилях в городе Алчевск", - говорится в сводке разведки.