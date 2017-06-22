На Донбассе пьяные боевики устроили стрельбу, ранив двух человек - разведка

На Донбассе пьяные боевики устроили между собой стрельбу, тяжело ранив двух человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗа изготовление и пропаганду георгиевской ленты будут штрафовать с 15 июня"21 июня с.г. военнослужащие разведывательного подразделения в состоянии алкогольного опьянения самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделение с целью выяснения причин непроведения их ротации. В результате стычки между прибывшими и суточным нарядом двое военнослужащих с тяжелыми травмами отправлены в реанимационное отделение местной больницы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в оккупированном Алчевске группа боевиков в состоянии опьянения устроила так называемое "армейское ралли" на военных автомобилях.

"Комендатурой задержаны военнослужащие, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили "армейское ралли" на военных автомобилях в городе Алчевск", - говорится в сводке разведки.