Боевики на Донбассе ликвидировали двух кадровых офицеров из РФ - разведка

Отношения между военнослужащими вооруженных сил РФ и наемниками на Донбассе ухудшаются, убиты двое кадровых офицеров. Об этом на своей странице в Facebook заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеНападение боевиков на СММ ОБСЕ является грубым нарушением "Минска" – украинская сторона СЦКК«В соединениях и частях 1 АК (Донецк) ВС РФ продолжает ухудшаться ситуация в отношениях между кадровыми российскими офицерами и личным составом оккупационных войск – увеличивается количество случаев невыполнения приказов и открытой конфронтации», - говорится в сообщении.

По данным разведки, за последние две недели в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) из огнестрельного оружия убиты двое офицеров ВС РФ.

«Сотрудники ФСБ РФ совместно с "МВД ДНР" осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных, проводят обыски жилищ военнослужащих полка с целью выявления фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов», - сообщает разведка.