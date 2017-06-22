Сутки в АТО: 35 вражеских обстрелов, боевики действуют вдоль всей линии фронта

Ситуация зоне проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали обстреливать оборонительные укрепления ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеЖена пропавшего подполковника Нацгвардии: его оставили на поле боя раненым "Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня в темное время суток. Всего вчера было зафиксировано 35 вражеских вооруженных провокаций. 5 обстрелов оккупанты осуществили, применяя запрещенное Минскими договороенностями оружие", - отметили в штабе.

На приморском направлении за прошедшие сутки пророссийские бандформирования 14 раз применяли оружие против украинских воинов. Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм на данном направлении зафиксировано не было.

"Из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенным в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки. Под вражеский огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером оккупанты все же не сдержались и ударили по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лебединского, из миномету калибра 120 мм", - сообщили в пресс-центре.