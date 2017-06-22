Сутки в АТО: 35 вражеских обстрелов, боевики действуют вдоль всей линии фронта
За прошедшие сутки ранили одного украинского бойца, еще один был травмирован.
Ситуация зоне проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали обстреливать оборонительные укрепления ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.
Читайте такжеЖена пропавшего подполковника Нацгвардии: его оставили на поле боя раненым "Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня в темное время суток. Всего вчера было зафиксировано 35 вражеских вооруженных провокаций. 5 обстрелов оккупанты осуществили, применяя запрещенное Минскими договороенностями оружие", - отметили в штабе.
На приморском направлении за прошедшие сутки пророссийские бандформирования 14 раз применяли оружие против украинских воинов. Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм на данном направлении зафиксировано не было.
"Из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенным в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки. Под вражеский огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером оккупанты все же не сдержались и ударили по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лебединского, из миномету калибра 120 мм", - сообщили в пресс-центре.
На Донецком направлении противник 6 раз открывал огонь по украинским защитникам. Почти все эти обстрелы произошли уже после наступления сумерек. В частности, как сообщили в штабе, из мощных танковых пушек калибра 125 мм, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево бандиты били из крупнокалиберных пулеметов.
"Луганский направление. Применив еще утром и днем артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, незаконные вооруженные формирования до завершения суток запрещенное вооружение не использовали. Однако из минометов калибра 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По нашим позициям неподалеку Крымского оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем боевиков оказались наши укрепления в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого", - сказано в сообщении.
Там наемники открывали огонь в основном из пехотного вооружения, на отдельных участках - из БМП.
"За прошедшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранение, еще один украинский воин – боевое травмирование", - подытожили в штабе.