На оккупированный Донбасс прибыла очередная группа российских военных - Мотузяник
В Дебальцево и Горловке дислоцируются учебный центр артиллеристов и "карательный полк".
На территорию оккупированного Донбасса, в Дебальцево и Горловку, прибыла очередная группа российских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«По сообщению Главного управления разведки Минобороны, на оккупированную территорию, речь идет о Дебальцево и Горловке, прибыла группа российских военных на автомобилях с номерами, зарезервированными за Пензенской областью РФ», - сказал Мотузяник.
«Там, в частности, дислоцируются две воинские части - это учебный центр Минобороны РФ, который готовит артиллеристов, а также 594-й полк российской Нацгвардии, который является преемником войск так называемого НКВД, с их специфическими карательно-репрессивными функциями», - добавил Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин рассказал, что задержание российских военнослужащих в зоне АТО происходят довольно часто, но информация об этом не публикуется в прессе.