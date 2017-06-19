У ГПУ есть свидетели 134 казней, совершенных боевиками на Донбассе

Свидетели в уголовном производстве по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" широкомасштабных и систематических нарушений законов сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками "ДНР" / "ЛНР" и военными РФ на Донбассе.

Читайте такжеВ ООН заявили о "вопиющей безнаказанности" убийств на Донбассе - докладОб этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос РБК-Украина. Указано, что в настоящее время в рамках досудебного расследования допрошено в качестве потерпевших более 900 человек, которые непосредственно содержались в плену и подверглись пыткам и нечеловеческому обращению со стороны представителей террористических организаций.

"В частности, потерпевшие сообщили, что они были свидетелями убийства 134 военнослужащих и гражданских лиц, 121 из которых в настоящее время не идентифицированы. Вместе с тем, в ходе расследования выявлены факты убийства военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и участниками террористических организаций ДНР и ЛНР пленных военнослужащих и гражданских лиц. В настоящее время из показаний допрошенных потерпевших идентифицировано 13 человек, которые были убиты участниками террористических организаций ДНР и ЛНР ", - указано в ответе.

В ГПУ подчеркнули, что, в соответствии с показаниями, имели место факты массовых убийств в городах Славянск, Горловка, Макеевка и в районе Иловайская Донецкой области. На причастность к совершению этих преступлений в настоящее время следственным путем проверяется более десяти человек из числа боевиков "ДНР" и "ЛНР" и военнослужащих Вооруженных сил РФ.