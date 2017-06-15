Геращенко заявила, что в случае техногенной катастрофы в ОРДЛО, пострадает и Россия

В случае, если на оккупированных территориях Донбасса состоится техногенная экологическая катастрофа в связи с затоплением шахт, то она затронет и Россию. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов, пишет «112».

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"В результате развязанной агрессии Российской Федерации, мы имеем там (на Донбассе) очень серьезные экологические риски: начиная от затопленных шахт на оккупированной территории – в некоторых из них при предельном уровне воды 164 метра, вода уже достигла 163 метра – и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там случится экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет территории Российской Федерации через подземные воды, через все эти грунтовые проблемы", - сказала она.

Как сообщал УНИАН ранее, МЧС России анонсировало вторжение 66-го «гуманитарного конвоя» на не подконтрольные Украине территории Донбасса. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе ведомства.

«На территории Донского спасательного центра МЧС России сформирован автомобильную колонну с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей юго-востока Украины», - говорится в сообщении.