Командование ВС РФ запретило увольнять российских военных, которые воюют на Донбассе - разведка

Командование вооруженных сил РФ на неопределенный срок запретило увольнять военнослужащих из числа граждан РФ, проходящих службу в составе российско-террористических оккупационных войск в Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

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«В отношении лиц, которые подали рапорты на досрочное увольнение и отказываются участвовать в боевых действиях, предусматривается открытие уголовных дел и содержание под стражей на срок от 2 месяцев и более (на период проведения расследования)», - сообщают разведчики.

Вместе с тем российским оккупационным командованием существенно снижены требования к отбору кандидатов на военную службу по состоянию здоровья, в том числе при выявлении у них заболеваний, связанных с психическими расстройствами (склонность к суициду, признаки шизофрении и т.д.).