Боевики выпустили по Сартане Донецкой области более 50 снарядов - полиция
Боевики обстреляли из крупнокалиберного артиллерийского оружия территорию, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района.
Во время обстрела населенного пункта Сартана Донецкой области, который начался в 18.05 и продолжался полчаса, боевики выпустили более 50 снарядов.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, под огонь попали окраины прифронтового поселка.
«Боевики обстреляли из крупнокалиберного артиллерийского оружия территорию, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района. В результате прямых попаданий загорелись здания и техника. Сейчас возгорания ликвидированы работниками ГСЧС. Повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.
Читайте такжеАдский бой под Желобком: террористы хотели полностью отрезать ВСУ (видео)
На месте работает следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и сотрудники Центрального отдела полиции.
«Сформированы группы полиции, которые обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - добавили в полиции.
Как сообщал УНИАН, по информации помощника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна сегодня вечером из-за обстрелов со стороны боевиков трое пограничников получили контузии возле Павлополя.
«И снова обстрел. Из артиллерийского оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли позиции пограничников возле Павлополя. Всего с 18.30 до 19.00 по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов. Повреждены здания и частично техника. Личный состав в норме. Трое бойцов получили легкую контузию», - написал Слободян в Facebook.