Боевики выпустили по Сартане Донецкой области более 50 снарядов - полиция

Во время обстрела населенного пункта Сартана Донецкой области, который начался в 18.05 и продолжался полчаса, боевики выпустили более 50 снарядов.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, под огонь попали окраины прифронтового поселка.

«Боевики обстреляли из крупнокалиберного артиллерийского оружия территорию, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района. В результате прямых попаданий загорелись здания и техника. Сейчас возгорания ликвидированы работниками ГСЧС. Повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

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На месте работает следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и сотрудники Центрального отдела полиции.

«Сформированы группы полиции, которые обходят пострадавший район, следователи документируют последствия обстрела. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, по информации помощника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна сегодня вечером из-за обстрелов со стороны боевиков трое пограничников получили контузии возле Павлополя.

«И снова обстрел. Из артиллерийского оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли позиции пограничников возле Павлополя. Всего с 18.30 до 19.00 по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов. Повреждены здания и частично техника. Личный состав в норме. Трое бойцов получили легкую контузию», - написал Слободян в Facebook.