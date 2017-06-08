Тяжелые сутки на фронте: украинские военные понесли потери (видео)

С начала суток российско-террористические бандформирования 18 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения АТО, один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинским воинами», - говорится в сообщении.

Так, на Приморском направлении боевики наиболее активно применяли оружие против украинских воинов в районе Широкино и Марьинки. В частности, возле Широкино оккупанты били из 120-мм минометов и дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Укрепления сил АТО на подступах к Марьинке они обстреливали из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеАдский бой под Желобком: террористы хотели полностью отрезать ВСУ (видео)

Во время одного из обстрелов под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки, в результате чего ранена 50-летняя женщина.

На Донецком направлении еще на рассвете оккупанты ударили по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Из минометов калибра 82 мм боевики били по украинским воинам, которые держат оборону возле Зайцево и Верхнеторецкого. Неподалеку Майорска, Луганского, Зайцево и Верхнеторецкого террористы осуществляли обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении ситуация, по сравнению с предыдущим днем, относительно стабилизировалась. Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Трехизбенки. После обеда из таких же артиллерийских систем они обстреляли украинских воинов, которые держат оборону у Катериновки. Неподалеку Нижнетеплого террористы применяли стрелковое оружие, а в районе Попасной - открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.