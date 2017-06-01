Турчинов на Донбассе пошутил о взятии Москвы (видео)

В Марьинку и Красногоровку приехал секретарь СНБО Александр Турчинов. На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее видео.

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Турчинов осматривал позиции бойцов сил АТО, а также противника. "Международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО также ответил на реплику, когда закончится война: "Когда Москву возьмем, тогда и завершится".

Смотрите видео с 03:07

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что доволен результатами очередного испытания ракет украинского производства.