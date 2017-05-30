Оккупанты вечером обстреляли Авдеевку: трое мирных жителей получили ранения при взрыве снаряда

В Авдеевке Донецкой области трое мирных жителей получили ранения в результате взрыва снаряда.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.

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"Двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по улице Некрасова, когда рядом взорвался снаряд. Люди получили осколочные ранения, их госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - написала Шиман.

По ее словам, все трое пострадавших являются местными жителями: мужчина и женщина - оба 1994 года рождения, данные о третьем потерпевшем устанавливаются.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что один из снарядов "прилетел" на огород частного домовладения, расположенного по ул. Лермонтова. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа авдеевского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

В свою очередь, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что снаряд взорвался в результате обстрела российскими оккупантами.

"Около 19:40 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых – в тяжелом состоянии. Одна мина залетела в двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша", - сообщил Жебривский.