Россия наращивает военный контингент на границе с ЕС - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что Россия наращивает на границе с Европейским Союзом военный контингент и проводит усиленную милитаризацию Крыма.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), прямая трансляция которого велась на странице спикера в Facebook.

"Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного Крымского полуострова, размещая там новейшие образцы вооружений и военной техники. В том числе, планирует разместить - а по некоторым данным, уже разместила - ядерные наступательные вооружения", - сказал Парубий.

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Кроме того, отметил он, российский оккупационный режим усиливает репрессии против крымскотатарской и украинской общин в Крыму.

"Сегодня Россия наращивает на границе с Европейским Союзом военный контингент. Мы видим в Украине, как в последний период российские войска и наемники активизируют свои действия на линии разграничения", - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Парубий находится с визитом в Тбилиси, где принимает участие в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.

Программой визита спикера также предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО, председателем парламента Грузии.