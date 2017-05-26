Террористы бегут из Светлодарской дуги - ИС

Террористы покидают свои позиции на Светлодарской дуге, они не в состоянии их удерживать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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При этом, по его словам, командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" синхронно потребовали от ряда "командиров" подчиненных подразделений, оперирующих в районе Светлодарской дуги, прекратить практику оставления передовых позиций "без оказания сопротивления противнику".

"В то же время, относительно недавнего продвижения вперед подразделений ВСУ на данном участке в приказе указано, что ряд подразделений оккупантов "из-за трудностей, связанных с большим напряжением личного состава", оказались не в состоянии удерживать ряд выдвинутых вперёд позиций и наблюдательный пункт, и "вынуждено их оставили", - говорится в сообщении Тымчука.

22 мая волонтер Юрий Мисягин сообщил, что на Светлодарской дуге в Донецкой области украинская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции.