Не х**ло: украинские военные спели хит о новом прозвище Путина (видео)

Украинские военные на Донбассе исполнили новую песню о российском президенте Владимире Путине. Видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтерский проект "Вернись живым".

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"Новый хит про Путина - полная версия. В ней ребята рассказывают о том, как плохо пить водку на войне, о новом прозвище Путина и как будут освобождать Украину от оккупантов", - говорится в описании к песне.

Хит исполнили бойцы легендарного 2-го батальона 53-й бригады, за плечами которых ожесточенные бои в Станице Луганской, Авдеевке и Зайцево.

Ранее волонтеры анонсировали, что вскоре новую песню про Путина можно будет услышать на всех стадионах страны.