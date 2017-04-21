У украинских военных на Донбассе родился новый хит про Путина (видео)

Украинские военные на Донбассе исполнили новую песню о российском лидере Владимире Путине. Видеоролик появился на странице волонтерского проекта "Вернись живым" в Facebook.

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"Знакомьтесь! На баяне играет психолог 2-го батальона 53-й бригады – Роман Коноваленко. Подпевает ему командир Анатолий Штефан, заместитель комбата по морально-психологической работе. Они в полушаге от создания нового хита о Путине, который беспрекословно будут петь на всех стадионах Украины. ;) Согласитесь, таких бы психологов - и в каждый батальон", - рассказывают волонтеры.