У украинских военных на Донбассе родился новый хит про Путина (видео)
17:47, 21 апреля 2017Общество
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Волонтеры прогнозируют, что скоро эту песню можно будет услышать на всех стадионах страны.
Песню про Путина спели психолог и заместитель комбата 53-й бригады / Скриншот
Украинские военные на Донбассе исполнили новую песню о российском лидере Владимире Путине. Видеоролик появился на странице волонтерского проекта "Вернись живым" в Facebook.
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"Знакомьтесь! На баяне играет психолог 2-го батальона 53-й бригады – Роман Коноваленко. Подпевает ему командир Анатолий Штефан, заместитель комбата по морально-психологической работе. Они в полушаге от создания нового хита о Путине, который беспрекословно будут петь на всех стадионах Украины. ;) Согласитесь, таких бы психологов - и в каждый батальон", - рассказывают волонтеры.
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