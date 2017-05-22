Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе - отчет

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие субботу и воскресенье в целом зафиксировала более тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные по состоянию на 19:30 за 21 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заметила 13 "Градов" на оккупированной территории Луганщины

В частности, наблюдатели отмечают, что в Донецкой области СММ задокументировала больше нарушений режима прекращения огня между вечерами 19 и 20 мая, включая около 550 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом за 19 мая, когда было зафиксировано около 310 взрывов.

Вместе с тем, в последующий сутки, между вечерами 21 и 21 мая, было зафиксировано меньше нарушений режима "тишины", включая около 370 взрывов. По данным наблюдателей, большинство взрывов было зафиксировано в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой.

Также СММ зафиксировала больше нарушений и в Луганской области между вечерами 19 и 20 мая, включая 46 взрывов. На следующий день, между вечерам 20 и 21 мая, количество нарушений возросло и составляет 86 взрывов.