Масштабы строительства на полигоне "Широкий Лан" показали с высоты птичьего полета (видео)

Советник президента Украины Юрий Бирюков показал видео строительства бригадного лагеря на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.

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"Пока блокируются какие-то там Одноклассники, пока светит солнце или идет дождь - мы строим Ширлан. Хорошо видны котлованы и строительные площадки казарм, начато строительство столовой (такая большая т-образная площадка)", - говорится в его сообщении.

По словам Бирюкова, от поездок и контроля с "уровня поверхности" теперь перешли к контролю с воздуха.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года на полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря. На объект выделено 370 миллионов гривень. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.