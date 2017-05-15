Сегодня в зоне АТО двое украинских военных были ранены

С начала суток боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил АТО, двое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Приморском направлении утром боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины возле Водяного и Гнутово из стрелкового оружия. В районе Новотроицкого били из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Там же по украинским защитникам вел огонь вражеский снайпер.

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По данным штаба, на Донецком направлении, недалеко от Каменки боевики обстреляли воинов сил АТО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов осуществляли обстрелы опорных пунктов ВСУ возле Новозвановки и Новоалександровки.

«Подразделения сил АТО контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор», - добавили в пресс-центре.