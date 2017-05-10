На Донбассе боевики 70 раз за сутки открывали огонь, погиб один боец ВСУ - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против сил АТО. За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 10 мая.

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое украинских защитников получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения об адекватном открытии огня в ответ.

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На Донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции возле Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. По защитникам Троицкого и Новгородского стрелял из минометов 82 мм калибра, а гранатометы разных систем применял в районе Каменки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Зайцевого. Защитников Мироновского и Луганского обстреливал из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении со 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов враг накрывал огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкиного. По морским пехотинцам в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинки бил из 82 мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял во Чермаликом и Гнутовим, а автоматические гранатометы - вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты наших войск рядом Гранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам возле Крымского. Защитников Новоалександровки обстреливали с зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новозвановки били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону наших позиций рядом Валуйского, а из стрелкового оружия возле Станицы Луганской.