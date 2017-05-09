Ситуация в зоне АТО: 32 вражеских обстрела, один боец погиб, еще один ранен

Российско-оккупационные войска сегодня 32 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников, один боец погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 в Facebook.

На Донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции Вооруженных сил Украины рядом с Верхнеторецким. Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем противник применял по защитникам Каменки, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинцев неподалеку от Зайцево.

На Приморском направлении из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал огнем опорные пункты ВСУ вблизи Водяного.120-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы враг применял по защитникам Павлополя, а из минометов калибра 120 мм бил по защитникам Широкино и Лебединского. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты под Чермалыком, а вблизи Старогнатовки провоцировал украинских воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия оккупанты били по защитникам Гранитного и Гнутово.

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На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям ВСУ вблизи Новотошковки. Противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы враг применял по опорным пунктам неподалеку от Крымского. Из автоматических гранатометов противник обстреливал защитников Валуйского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, боевики застрелили украинского военного вблизи Луганского.