В Днепре на коленях простились с тремя погибшими в зоне АТО военными (видео)

Анатолий Бижко, Сергей Смирнов и Юрий Мальков пошли спасать раненого товарища и попали во вражескую засаду. Уже после смерти боевики не отдавали тела наших ребят в течение пяти суток, говорится в сюжете ТСН.

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Лишь на выходных их удалось вывезти в Днепр. Здесь с бойцами простились побратимы и волонтеры. Похоронят каждого из погибших сегодня в их родных городках.

Как сообщал УНИАН, под поселком Луганское на Донбассе 1 мая погибли трое бойцов Вооруженных сил Украины, один из которых подорвал себя гранатой, чтобы не сдаться в плен.