В Днепре на коленях простились с тремя погибшими в зоне АТО военными (видео)
12:28, 08 мая 2017Война
4600 0
С бойцами простились побратимы и волонтеры.
Анатолий Бижко, Сергей Смирнов и Юрий Мальков пошли спасать раненого товарища и попали во вражескую засаду. Уже после смерти боевики не отдавали тела наших ребят в течение пяти суток, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеПод Авдеевкой две ДРГ боевиков пытались захватить позиции украинских военных (видео)
Лишь на выходных их удалось вывезти в Днепр. Здесь с бойцами простились побратимы и волонтеры. Похоронят каждого из погибших сегодня в их родных городках.
Как сообщал УНИАН, под поселком Луганское на Донбассе 1 мая погибли трое бойцов Вооруженных сил Украины, один из которых подорвал себя гранатой, чтобы не сдаться в плен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter