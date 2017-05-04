"Подорвал себя, чтоб не сдаться в плен": в Минобороны рассказали детали героической гибели 3 бойцов

Под поселком Луганское на Донбассе 1 мая погибли трое бойцов Вооруженных сил Украины, один из которых подорвал себя гранатой, чтобы не сдаться в плен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Обновленная информация по потерям в рядах ВСУ за 1 мая 2017 года. Тогда после 17.00 группа наших военных попала под мощный вражеский обстрел в районе поселка Луганское, в результате этого обстрела среди украинских бойцов появились раненные», - заявил он.

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«Во время эвакуации одного из раненых трое украинских военных героически погибли, один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть во вражеский плен, и сейчас украинская сторона прилагает максимум усилий для возвращения тел», - сообщил Мотузяник.

По словам представителя Минобороны по вопросам АТО, общие потери украинских войск за 1 мая составляют: трое погибших и четверо раненых, из них трое погибших и трое раненых – вблизи поселка Луганское.