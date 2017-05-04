Боевики уже третьи сутки медлят с передачей тел погибших украинских военных - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики уже третьи сутки медлят с передачей тел погибших на Донбассе украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200», сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возвращению тел героев на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

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"Уже со 2 мая украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины", - заявляют в штабе и подчеркивают, что, в свою очередь, в случаях гибели врага представители ВСУ, придерживаясь морально-этических норм, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу.