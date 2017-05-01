Во время обстрела Марьинки ранены двое местных жителей

Во время обстрела жилых кварталов Марьинки в понедельник вечером получили ранения два местных жителя. Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"Войско" под руководством реализатора курятины активизировалось. Сегодня вечером боевики массово обстреливают частный сектор Марьинки, где продолжают жить мирные жители", - написал он.

Руководитель полиции подчеркнул, что в результате обстрела в районе ул. Полиграфической получили ранения двое местных жителей, 1952 г.р. и 1973 г.р. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, во время вчерашнего обстрела боевиками Марьинки был ранен 52-летний местный житель.