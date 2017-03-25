В Зайцево из-за обстрела боевиков погибли двое мирных жителей - полиция
Погибшие находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.
В Зайцево Донецкой области в результате обстрелов боевиков погибли двое мирных жителей, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что тела мужчины и женщины обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов.
Читайте такжеБоевики обстреляли позиции ВСУ под Троицким: один украинский военный погиб
"Сегодня в 18 часов в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитыми мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.
Пока информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.
Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.