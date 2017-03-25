В Зайцево из-за обстрела боевиков погибли двое мирных жителей - полиция

В Зайцево Донецкой области в результате обстрелов боевиков погибли двое мирных жителей, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что тела мужчины и женщины обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции ВСУ под Троицким: один украинский военный погиб

"Сегодня в 18 часов в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитыми мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что они находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.

Пока информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.

Предварительная правовая квалификация – ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.