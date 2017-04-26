Тымчук: На Донбассе ликвидирован российский снайпер

На Донбассе уничтожен снайпер боевиков Шарифуллин Рафаэль Зуфарович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В районе Бахмутской трассы, высоты 195.3, в результате снайперской дуэли уничтожен снайпер из числа российских наемников Шарифуллин Рафаэль Зуфарович (прибыл из г. Ульяновска, РФ)", - говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, снайперская дуэль между группой российских снайперов и снайперской парой одного из подразделений ВСУ длилась в течение полутора суток.

Ранее Тымчук сообщил, что в моргах Луганска подготовлены к отправке в Россию 7 трупов российских военнослужащих и наемников, ликвидированных за прошедшие пять суток.