Порошенко отреагировал на подрыв патруля ОБСЕ в Луганской области

16:49, 23 апреля 2017
Война
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Президент заявил, что безопасность работы миссии должна быть гарантирована.

Порошенко: Это преступление должно быть расследовано / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подрыв патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе должен быть расследован, а безопасность и свобода действий миссии гарантированы. 

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Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook. 

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы оказать нужную помощь», - отметил он. 

«Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно понесут наказание», - подчеркнул глава государства.

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При этом Порошенко отметил, что поручил министру иностранных дел Павлу Климкину быть в постоянной координации с ОБСЕ.

Также, по его словам, украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое ранены.

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Теги: #Донбасс#Порошенко#подрыв автомобиля ОБСЕ