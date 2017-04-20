За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных - штаб

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ранены четверо военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«С начала суток враг 22 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников», - заявили в штабе.

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В частности, отмечается, что на Приморском направлении, по позициям неподалёку от Марьинки враг стрелял из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем и Водяным. Пулеметы крупных калибров применял по украинским защитникам Чермалыка и Красногоровки, а по защитникам Новоселовки Второй вел огонь из стрелкового оружия.

Также на Донецком направлении, по позициям рядом с Авдеевкой враг применял 82-миллиметровые минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. По опорным пунктам неподалёку от шахты «Бутовка» стрелял из танка и из минометов калибра 82 миллиметра. Позиции в районах населенных пунктов Каменка, Майорск, Зайцево и Пески противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По защитникам Опытного вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из 82-мм минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты возле Катериновки.