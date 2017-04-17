Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, повреждено 6 домов (фото, видео)

Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки Донецкой области повреждено 6 домов.

Читайте такжеСМИ в фото показали жизнь Адеевской промзоны (фоторепортаж)

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе.

«Украинская сторона СЦКК констатирует, что продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО позиций Вооруженных сил Украины, а также мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка», - подчеркивается в сообщении.

По данным СЦКК, в течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

СЦКК зафиксировала обстрелы со стороны боевиков «ДНР» жилых кварталов Авдеевки. По предварительным данным, повреждено 6 жилых домов по улице Тургенева, а в одном из домов разрушена крыша. Информация относительно последствий обстрела устанавливается.

Отмечается, что подобные преступления боевиков в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях на дальнейшее обострение конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики сегодня 15 раз обстреляли силы АТО, один украинский военный ранен.