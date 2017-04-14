Оккупанты на Донбассе ведут интенсивную подготовку танкистов – ИС

На полигоне в районе Чистяково (Торез) Донецкой области оккупанты ведут интенсивную подготовку механиков-водителей танков Т-72.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«На сегодняшний день идет обкатка до 30 чел. По информации сети группы ИС, данная партия механиков-водителей будет отправлена на доукомплектование дополнительных танковых рот в танковых батальонах отдельной мотострелковой бригады (омсбр) «1-го АК ДНР», при этом данные специалисты готовятся для запланированной партии танков, которая на протяжении ближайшей недели прибудет из РФ», - написал Тымчук.

Он также сообщил, что командиры танков и наводчики для новых экипажей, которые готовятся в районе Моспино, прибудут на полигон под Торезом на заключительном этапе подготовки для проведения боевого слаживания экипажей.