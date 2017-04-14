Террорист Ходаковский раскрыл ежедневные потери боевиков на Донбассе

Экс-главарь батальона террористов "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ежедневно на Донбассе ликвидируют минимум 50 боевиков. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

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"Ладно пути, а вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день. Включите мозги и подсчитайте, уважаемые кроты: пятьдесят на десять - пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам. Я думаю, вы примерно представляете себе количество находящихся бойцов на передовой, и сможете провести еще одно нехитрое вычисление, разделив примерную сумму на количество убывших в месяц, чтобы понять, сколько мы еще продержимся", - говорится в сообщении террориста.

Ранее бывший "глава Совбеза ДНР", экс-офицер СБУ Александр Ходаковский сообщал о больших потерях в рядах боевиков.