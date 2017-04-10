В зоне АТО офицер выстрелил в пьяного военного - штаб

В зоне проведения АТО командир одного из подразделений Вооруженных Сил Украины применил оружие против своего подчиненного, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Согласно предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Такое поведение военнослужащих представляло реальную угрозу жизни и здоровью офицера. Реагируя на ситуацию, командир подразделения, произведя три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего», - отметили в штабе.

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Военнослужащего доставили в больницу города Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь и установили диагноз: «огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы».

«В то же время врачи медицинского учреждения засвидетельствовали, что во время ранения пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя. Обстоятельства выясняются», - добавили в пресс-центре.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Ранее в зоне АТО военный застрелил сослуживца.