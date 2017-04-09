Четверо раненых украинских бойцов и огневое противостояние на Приморском направлении: сутки в АТО

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ - в 59 раз за сутки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки четверо украинских воинов получили ранения.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120мм и 82мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном – с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.

«По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутового и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Новогригорьевки стреляли из БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березового вели огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в пресс-центре.

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Кроме того, на Донецком направлении враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120мм и 82мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП бил по опорным пунктам в районе Песков.

«Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Опытного», - говорится в сообщении.

Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применили противники против наших воинов под Новгородским и Луганским. В районах Песков, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки зафиксировано 43 обстрелы позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.