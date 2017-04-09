Четверо раненых украинских бойцов и огневое противостояние на Приморском направлении: сутки в АТО

08:53, 09 апреля 2017
Война
2656 0

Боевики более полусотни раз открывали огонь по украинским позициям.

REUTERS

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ - в 59 раз за сутки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки четверо украинских воинов получили ранения.

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120мм и 82мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном – с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки.

«По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутового и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Новогригорьевки стреляли из БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березового вели огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов», - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеВ Овидиополе открыли мемориальную доску в честь моряка, который погиб в "Довжанському котле"

Кроме того, на Донецком направлении враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120мм и 82мм накрывал защитников Верхнеторецкого. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП бил по опорным пунктам в районе Песков.

«Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Опытного», - говорится в сообщении.

Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применили противники против наших воинов под Новгородским и Луганским. В районах Песков, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки зафиксировано 43 обстрелы позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#обстрел#раненные