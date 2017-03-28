Геращенко: сотни задержанных боевиков "ДНР" и "ЛНР" отказываются от обмена на украинских заложников

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что Мониторинговая миссия ООН должна зафиксировать отказ нескольких сотен задержанных Украиной лиц быть обменянными на украинских заложников на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«Если говорить об освобождении заложников, то завтра в Минске очередная встреча всех четырех подгрупп - гуманитарной, политической, по безопасности и экономической», - отметила Геращенко.

При этом она сказала, что среди задержанных Украиной лиц, которые посягали на территориальную целостность или выступали на стороне российских боевиков, есть такие, которые отказываются ехать на оккупированную территорию в рамках процесса обмена заложников.

«Мы находимся на том этапе в гуманитарной подгруппе, когда определенная международная организация - это Мониторинговая миссия Верховного комиссара ООН по правам человека, которая должна зафиксировать отказа тех людей, которые совершили преступление против государства Украина, которые сейчас находятся в тюрьмах или следственных изоляторах, и которых мы готовы ради освобождения заложников передать другой стороне, но которые отказываются туда переезжать. И таких несколько сотен», - сказала Геращенко.

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«Из-за недоверия сторон было принято решение, что именно международная гуманитарная организация должна сделать верификацию этого отказа. ОРДО и ОРЛО категорически отказались от привлечения к вопросу и процессу освобождения заложников Международного комитета Красного Креста, поэтому было принято такое компромиссное решение о миссии ООН по правам человека. Для них это будет первая подобная история и с этим есть определенные такие сейчас технические сложности», - заявила Геращенко.

Вместе с тем, она сказала, что украинская сторона идет на серьезные компромиссы с целью добиться освобождения заложников.

По ее словам, количество заложников, которые удерживаются на оккупированной территории увеличивается. В частности, на сегодняшний день это количество составляет 118 человек.

«Также очень важно, и это тот пункт, который обсуждается в Минске, это вопросы пропавших без вести. Здесь мы провели очень серьезную работу со Службой безопасности Украины и имеем на сегодняшний день в списке пропавших без вести 418 человек. Это также гражданские и военные», - добавила Геращенко.