Названы имена погибших под Мариуполем морпехов (фото, видео)

Опубликованы фото и биографии морских пехотинцев, которые погибли под Мариуполем в результате боев с сепаратистами.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Барвинская, обнародовав информацию в группе "Последняя дань".

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«В эти выходные Украина попрощалась с двумя своими сыновьями, морскими пехотинцами из 36-й бригады Вячеславом Чернецким из Винницкой области и Дмитрием Полевым из Днепропетровщины. Бойцы погибли в бою с врагом вблизи села Водяное (Ясиноватский район) Донецкой области утром 20 марта. Вечная и светлая память Героям!», - указано в сообщении

Опубликованы биографии двух погибших бойцов.

Чернецкий Вячеслав Иосифович родился 16 июня 1994 в с. Мурафа Шаргородского района Винницкой области. В 2013 окончил Высшее художественное профессионально-техническое училище № 5 в Виннице. В том же году ушел на военную службу. С 2016 - служил в должности матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Жены и детей у него не было. Остались родители. Похоронили его селе Мурафа.

Полевой Дмитрий Александрович родился 2 февраля 1980 в г. Днепр. Старший матрос 1-й роты 701-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. У него остались мать, брат и несовершеннолетняя дочь.

Дмитрия похоронили на Краснопольском кладбище г. Днепр.